Juventus, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Figc sulla «carta Covisoc». Ora i bianconeri sperano di far sparire il -15

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta «carta Covisoc», chiesta nell’ambito del processo plusvalenze che vede coinvolti i vertici della Juventus. Nei giorni scorsi, la Federcalcio aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato per opporsi alla consegna del documento – risalente al 14 aprile 2021 – che potrebbe essere usato dai bianconeri per cancellare la penalizzazione di 15 punti decisa dalla corte d’Appello. Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha accolto il ricorso della Figc, che consegnerà il documento alla Juventus già oggi. La decisione del Consiglio di Stato potrebbe agevolare la battaglia giudiziaria del club bianconero per chiedere il ripristino dei 15 punti che gli sono stati tolti dalla classifica della Serie A. Secondo gli avvocati difensori, infatti, quella carta potrebbe portare all’inammissibilità del processo davanti alla Corte d’appello federale. Di conseguenza, alla Juventus verrebbero restituiti i 15 punti in classifica e le squalifiche dei dirigenti potrebbero saltare.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: