Quel clamoroso gesto di Tananai che ha fatto commuovere Mara Venier – Il video

Un regalo inaspettato, sicuramente apprezzato. Quello che Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha deciso di fare a Mara Venier durante la puntata di Domenica In, andata in onda questo pomeriggio. Dopo essersi esibito sulle note di Tango, brano quinto classificato alla kermesse sanremese di quest’anno, il 27enne milanese si è visto consegnare dalla padrona di casa il tanto atteso “disco d’oro”. Tuttavia, al momento di congedarsi dalla conduttrice, l’artista ha deciso di fare un gesto inatteso. «Ma te lo posso regalare?», chiede Tananai a Mara Venier. «Se ti piace te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne farà avere un altro. Lo voglio dare a te, se ci tieni e se ti piace la canzone». Spiazzata e commossa, “Zia Mara” ha ringraziato il cantante per quell’«atto unico di amore e di affetto» ricevuto. «Lo metto in camera», conclude la presentatrice.

