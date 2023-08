«Ci vediamo nelle viscere della terra!»: l’ironia di Tananai dopo essere caduto dal palco durante il concerto – Il video

Tananai è ruzzolato giù dal palco senza neanche accorgersene. L’artista milanese, nel corso del suo concerto al Cinquale, una frazione di Montignoso in provincia di Massa Carrara, mentre si esibiva nel suo show ha fatto un passo di troppo, scivolando giù dal palco. I fan presenti, vendendolo improvvisamente sparire, si son spaventati. Per fortuna, la caduta sembra non aver causato grandi problemi all’artista milanese. Tananai è subito stato soccorso dalla sicurezza ed è tornato sul palco, spiegando ai presenti di essere caduto, ma di non essersi fatto particolarmente male e di aver rotto solo l’auricolare: «Lo cambio al volo e torno da voi». E dopo essere tornato sul palco, Tananai ha voluto esorcizzare la caduta: «Penso che l’abbiano fatto Morandi e il tipo dei Blur: mi sono lanciato, mi sono spaccato tutto e si è strappato un miniair. Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza se*a, mi faccio un graffio e dico “Ah mi sono rotto la tibia”. No, mi sono sbucciato il ginocchio». E dopo l’accaduto, Tananai ha voluto ringraziare i fan presenti al concerto e ironizzare sull’accaduto: «Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della terra!».

