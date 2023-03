Tananai sente un’artista di strada cantare la sua “Tango” e inizia a duettare con lei – Il video

Stava camminando in via del Corso a Roma e ha sentito cantare Tango, il brano che ha portato sul palco di Sanremo, e si è avvicinato. Dietro il microfono c’era una giovane cantante, Virginia Mingoli, che in pochi minuti si è ritrovata a duettare con Tananai. A raccontarlo incredula è la stessa artista di strada che ha diffuso il video su Instagram e TikTok, diventando in poche ore virale con oltre 230mila visualizzazioni. «Non so che dire se non GRAZIE. Mi hai fatto un regalo immenso», scrive la ragazza sui suoi social. Un momento intenso per la giovane cantante, ma anche per Tananai che ha ripostato il duetto anche sul proprio profilo Instagram tra le stories. Nel filmato si vedono i diversi momenti della performance. All’inizio c’è la cantante che si esibisce davanti al pubblico, poi Tananai che si avvicina all’artista e inizia a riprenderla. Infine, il duetto: «Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco e noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello, è bello stare così… davanti a te in ginocchio». Un gesto inaspettato, che sta quasi diventando una firma del cantante di Sanremo. Solo ieri, 12 marzo, durante la puntata di Domenica In ha regalato il disco d’oro a Mara Venier. Oppure il siparietto in taxi con il conducente che non l’ha riconosciuto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: