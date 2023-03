Il nuovo audio di Matteo Messina Denaro alla solita amica mandato in onda da Giletti a “Non è l’Arena” – Il video

Questa sera Non è l’Arena, la trasmissione di Giletti su La7, ha trasmesso il nuovo audio inviato da Matteo Messina Denaro alla solita amica che svolgeva la chemioterapia con lui a La Maddalena di Palermo. «Lunga te la prendi! L’8 gennaio…due giorni pure dopo la Befana», dice l’Ultimo dei Corleonesi alla donna, riferendosi con ogni probabilità al giorno di rientro dell’amica da un possibile viaggio. «Ok, fai una cosa, divertiti tanto, divertitevi. Spero che starai bene assieme a tua figlia che poi è la cosa più importante visto che è sempre fuori. Poi ti volevo dire – continua il boss – che il magnetino, certo, ne ho diversi di Madrid, ma quello di *** è quello di *** sarà messo in evidenza, ci mancherebbe. Te l’avrei detto prima di partire, te lo avrei chiesto, il magnetino. Però senti una cosa deve avere la scritta Madrid, si deve capire che è di Madrid, oltre che di ***», continua. E poi il riferimento a un ipotetico incontro tra i due: «Se io sto bene e ritorno prima del 18 ovviamente te lo dirò e cercherò di fartelo sapere prima. Se non accadrà ci vediamo l’8 gennaio e faremo la festa di Natale assieme, ok? Ti abbraccio amica mia, ti voglio sempre bene e sempre grazie di tutto e della tua amicizia», conclude ‘U Siccu.

