Parma, 28enne muore dissanguato dopo aver scavalcato un cancello: andava a trovare un amico

Michele Guzzo, 28 anni, è morto dissanguato dopo aver scavalcato il cancello dell’abitazione di un amico in viale dei Partigiani d’Italia a Parma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, mentre il giovane scavalcava la cancellata si sarebbe procurato una profonda ferita a causa di una punta del cancello, che gli ha reciso l’arteria femorale. Il 28enne, dopo aver percorso alcuni metri in giardino, ha perso i sensi, morendo dissanguato. La famiglia dell’amico, vedendo il giovane accasciato a terra, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Insieme al personale medico-sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e la scientifica. Tutti i comparti si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del giovane. Il corpo senza vita del 28enne è stato trasportato nel reparto di Medicina legale, e nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se far eseguire l’autopsia, mentre gli investigatori continuano a indagare per ricostruire quanto accaduto.

