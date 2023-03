Annuncia alla squadra di aver un tumore, la sorpresa per l’attaccante Deborah Salvatori Rinaldi dopo l’operazione: la Ternana le rinnova il contratto

«Lunedì ero al parco con la mia famiglia per carnevale. Quel giorno tante cose sono cambiate. Quel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto “maligno”». Con un lungo post su Instagram, l’attaccante della Ternana Woman, Deborah Salvatori Rinaldi ha rivelato di avere scoperto un tumore «all’interno dei seni paranasali» e di essersi sottoposta a «un intervento chirurgico» per rimuoverlo. «Il giorno dopo aver appreso la notizia, ero a Terni a fare l’unica cosa che sarei riuscita a fare fino all’operazione: giocare a calcio e stare con la squadra», racconta Rinaldi, spiegando inoltre di come «andare al campo» non sia stato «un atto di coraggio o un voler coprire le emozioni», bensì – continua la calciatrice – «semplicemente quella era la routine che conoscevo». Quella stessa mattina, prima di scendere in campo per l’allenamento, Rinaldi ha deciso di parlare a tutta la squadra all’interno degli spogliatoi: «Avevo iniziato l’anno parlando alla squadra facendo un discorso sulla riconoscenza e ho finito l’anno parlando della stessa cosa, ma questa volta le parole erano più pensati», scrive nel post. «Questa volta stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa». Dopo aver parlato a tutte le sue compagne di squadra, fa sapere sempre la giocatrice, «Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano», scrive, riferendosi alla decisione della società calcistica di rinnovarle il contratto per la prossima stagione. «La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere. Quel giorno abbiamo pianto tutti, ma poi, quei tutti, mi hanno sollevato al cielo e mi hanno ricordato che io ad operarmi non ci sarei andata da sola», conclude.

