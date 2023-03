L’ex tennista Martina Navratilova è guarita dal cancro per la seconda volta: «Pensavo di non arrivare a Natale»

L’ex numero uno del mondo di tennis Martina Navratilova ha annunciato di essere guarita dal doppio cancro, al seno e alla gola, che aveva annunciato lei stessa lo scorso gennaio. Tra le più grandi tenniste di sempre, nove volte vincitrice a Wimbledon, Navratilova ha rivelato la guarigione in un’intervista al giornalista inglese Piers Morgan di TalkTv che andrà in onda oggi 21 marzo. «Per quanto ne sanno i medici – ha detto – sono guarita dal cancro». Quando aveva scoperto di essere di nuovo malata, dopo che nel 2010 aveva scoperto un tumore alla gola, «sono andata nel panico per tre giorni pensando che avrei potuto non vedere il prossimo Natale». Ora però l’ex giocatrice 66enne può tirare un sospiro di sollievo enorme: «Adesso, dopo altre due settimane di radioterapia preventiva, sarò libera di andare». L’ex tennista ceca ha raccontato di aver notato durante le Wta finals a Fort Worth di novembre 2022 l’ingrossamento di un linfonodo al collo. Poi, dopo una serie di controlli, ha scoperto un papillomavirus al primo stadio, contro cui le terapie hanno maggiori possibilità di riuscita. Navratilova ha poi svelato di aver stilato una lista di cosa da fare prima di morire: «Mi è venuta in menta la liste dalle cose da fare, con tutto quello che volevo realizzare. E può sembrare molto superficiale, ma ho pensato tra e me “quale macchina di lusso voglio davvero guidare se vivo un anno?».

