Fedez, taglio drastico col passato: dopo il periodaccio addio chioma bionda – Il video

Dalla chioma bionda alla testa rasata, Fedez posta su Instagram il racconto di un cambio look radicale. Un periodo intenso per il cantante, che dopo essere stato lontano dai social, ha spiegato in un video di aver attraversato diversi problemi legati alla sua salute mentale, arrivati proprio nel periodo della sua malattia. Tra video dei suoi bambini e con la moglie Chiara Ferragni, il cantante ha condiviso in una stories Instagram il momento del taglio netto ai suoi capelli. Non una parola né una spiegazione, solo la ripresa del cambio look e a seguire uno scatto del nuovo Fedez: taglio corto e cicatrice dell’operazione, superata pochi mesi fa, in bella vista.

