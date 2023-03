Il pilota si sente male sul volo per gli Usa, l’aereo deve tornare a Malpensa: il malore poco dopo il decollo

Attimi di paura sul volo partito da Milano Malpensa oggi pomeriggio, 13 marzo, costretto a rientrare dopo appena un’ora e mezza dal decollo per un malore del pilota. Il volo della Emirates era diretto negli Stati Uniti, ma le condizioni di salute del primo ufficiale sono risultate subito allarmanti, costringendo l’equipaggio a decidere per il rientro all’aeroporto varesino. La traversata brevissima si sarebbe svolta senza alcun problema per i passeggeri a bordo. Subito dopo l’atterraggio a Malpensa, il pilota è stato soccorso dall’assistenza medica.

