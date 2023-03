Mondiale 2026, le nuove regole Fifa per un torneo extra-large: perché durerà più di un mese

L’edizione 2026 dei Mondiali di Calcio, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la più lunga di sempre. Il Consiglio della Fifa si è riunito in Ruanda nel suo congresso annuale per stabilire le nuove regole della prossima coppa del mondo. E le novità sono notevoli: il numero di squadre partecipanti passa da 32 a 48, mentre il numero complessivo di partite sale da 64 a 104. Come fa notare il sito americano specializzato The Athletic, il numero complessivo di partite dei Mondiali 2026 sarà superiore al numero delle partite disputate nel 1930, 1934, 1938, 1950 e 1954 messi insieme. L’ultima revisione al format della coppa del mondo è stata fatta nel 1998, lo stesso anno dell’edizione che finora ha mantenuto il record massimo di durata: 33 giorni. Un altro primato destinato a finire nel dimenticatoio se si pensa che i Mondiali in Nord America del 2026 dureranno complessivamente 39 giorni.

Le nuove regole

Per non incidere troppo sui calendari dei campionati nazionali, la Fifa ha deciso di compensare tagliando il tempo concesso ai Ct delle nazionali per la preparazione pre-Mondiale: si passerà da 23 a 16 giorni. A spingere per un allargamento delle squadre ammesse alla coppa del mondo sono state soprattutto le federazioni africane, asiatiche e americane, che avranno a disposizione quasi il doppio degli slot rispetto all’edizione di Qatar 2022. Tutte queste modifiche finiranno per impattare anche sulle 16 città che ospiteranno le partite. Nei piani originali, sugli 80 incontri complessivi, 60 avrebbero dovuto disputarsi negli Stati Uniti, 10 in Canada e 10 in Messico. Secondo il presidente della Fifa Gianni Infantino, l’edizione del 2026 sarà un’edizione da record anche dal punto di vista del giro di affari. È di 11 miliardi di dollari la stima dei ricavi che si aspetta la federazione da qui alla fine dei prossimi Mondiali, circa 4 miliardi in più dell’ultima edizione del Qatar, a sua volta la più ricca di sempre.

