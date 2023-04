Nuovo ranking Fifa: l’Argentina campione del mondo è prima. L’Italia rimane ottava, sul podio Francia e Brasile

L’Argentina sale sul tetto del mondo, anche nella classifica Fifa/Coca Cola. Dopo la vittoria in Qatar, l’Albiceleste di Leo Messi conquista la prima posizione nel ranking, per la prima volta dopo 6 anni, scalzando gli storici rivali del Brasile. I verdeoro perdono due posizioni, superati anche dalla Francia sconfitta in finale agli ultimi Mondiali. La classifica delle prime dieci rimane poi invariata: seguono Belgio, Inghilterra, Olanda e Croazia, con l’Italia di Mancini che mantiene l’ottava posizione. Subito dietro, Portogallo e Spagna. La nazionale più penalizzata è il Camerun, che scala di nove posizioni e si piazza 42esima, mentre la Repubblica Centrafricana è il team a guadagnarne di più (+10), risalendo al 122esimo posto. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 20 luglio 2023.

