Argentina-Francia 2-2: Mbappé risponde a Messi e Di Maria, si va ai supplementari

Al Lusail Stadium finisce 2-2 dopo i primi 90 minuti della finale dei Mondiali 2022 in Qatar. A dieci minuti dalla fine, Kylian Mbappé si carica la Francia sulle spalle e realizza una doppietta in pochissimi minuti. Prima segna su rigore il gol del 2-1 che riapre la partita, poi realizza il secondo gol con un tiro al volo in area appena un minuto dopo. Il campione francese è ora a 7 gol in questo mondiale. Il primo tempo della finale tra Argentina e Francia si era concluso sul 2-0. L’Argentina aveva iniziato meglio la partita, pressando i Bleus che erano parsi subito in confusione. Il match si è sbloccato intorno al 20esimo minuto, Di Maria è stato atterrato in area da Dembélé e si è procurato il rigore. Sul dischetto è andato Messi, che ha realizzato il suo sesto gol a questo Mondiale. Poco più di dieci minuti più tardi, in cui la Francia non è riuscita a cambiare l’inezia della partita, l’Argentina ha realizzato il raddoppio, grazie al contropiede finalizzato al 35esimo da Di Maria. Il ct francese Deschamps ha quindi tentato di dare una scossa ai suoi con una doppia sostituzione prima della fine del primo tempo: fuori Dembélé e Giroud per Kolo Muani e Thuram.

Le formazioni

Così sono scese in campo le due squadre, che hanno diramato le formazioni ufficiali. Argentina: E. Martinez; Molina, Romero Otamendi, Tagliafico; Di Maria, De Paul, E.J. Fernandez, MacAllister; Messi, J. Alvarez. Francia: Lloris; Koude, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappé, Giroud.

Il percorso delle due finaliste

L’Argentina ha avuto un pessimo esordio in Qatar. Nella prima partita, la sconfitta con l’Arabia Saudita ha complicato il passaggio del turno della Selección e messo in crisi i tifosi. Ma non la squadra, che si è affidata al suo capitano per uscire dal momento difficile. Da quel momento, Messi e compagni hanno vinto contro Messico e Polonia ai gironi – arrivando primi ed evitando l’accoppiamento con la Francia -, battuto l’Australia agli ottavi e superato ai rigori l’Olanda, che era riuscita a rimontare il doppio svantaggio. In semifinale, hanno poi liquidato la Croazia con un secco 3-0.

Anche per la Francia due vittorie e una sconfitta ai gironi: dopo le vittorie con Australia e Danimarca, è arrivata la sconfitta a sorpresa con la Tunisia. Les Bleus hanno affrontato e superato la Polonia e l’Inghilterra, per ritrovarsi in semifinale contro il sorprendente Marocco, battuto 2-0. La Francia ha così ottenuto la sua quarta finale nelle ultime sette edizioni di un Mondiale.

La sfida tra i due campioni

In finale arrivano Argentina e Francia, due delle squadre favorite dall’inizio della competizione. Da una parte Lionel Messi, stella del calcio mondiale negli ultimi vent’anni, Pallone d’oro per 7 volte, vincitore di (quasi) tutto con la maglia del Barcellona e dell’albiceleste, una carriera intera sotto lo scrutinio di tifosi e appassionati che hanno interpretato i suoi successi e fallimenti alla luce del paragone con Cristiano Ronaldo e Diego Armando Maradona. E soprattutto, avendo superato i 35 anni, giunto alla sua ultima partita in un Mondiale. Dall’altra Kylian Mbappé, 24 anni da compiere dopodomani, una carriera appena iniziata e già fenomenale, tra record individuali e trofei sollevati, come i cinque campionati di Ligue 1, il mondiale in Russia quattro anni fa e la Nations League tre anni dopo.

