L’addio di Messi dopo la finale: «Quella di domenica sarà la mia ultima partita in un Mondiale»

Leo Messi ieri sera ha trascinato l‘Argentina in finale ai Mondiali in Qatar, dopo la vittoria contro la Croazia per 3-0. Una prestazione di altissimo livello, quella del campione argentino, che a 35 anni dimostra di non aver perso neanche un briciolo della sua classe e delle sue intuizioni. Ma domenica 18 dicembre, contro la vincente tra Marocco-Francia, giocherà la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina in una Coppa del mondo. L’annuncio che ha gelato i tifosi – ma che era anche nell’aria, per ragioni anagrafiche – è arrivato al termine proprio dei 90 minuti che hanno consegnato all’Argentina la sua sesta finale mondiale, dopo quella persa nel 2018 contro la Germania. «Mancano molti anni al prossimo, non credo di farcela», ha detto Messi al giornale Olé, «terminare in questo modo è il massimo». I prossimi Mondiali di calcio si svolgeranno nel 2026 e saranno ospitati dai tre Paesi nordamericani Canada, Stati Uniti e Messico.

