Qatar 2022, il sogno del Marocco s’infrange sul muro dei Bleus. La finale sarà Francia-Argentina

La Francia è la seconda finalista dei Mondiali in Qatar 2022. La squadra di Didier Deschamps, campione del mondo in carica, ha battuto in semifinale il Marocco con il punteggio di 2 a 0. Sfiderà nella finale di domenica 18 dicembre l‘Argentina che ieri ha liquidato in semifinale la Croazia per 3 a 0. A decidere la partita una rete per tempo: quella del milanista Theo Hernández dopo appena 4 minuti di gioco, quindi il raddoppio all’80′ dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Kolo Muani – appena entrato in campo. La Francia si giocherà di nuovo la Coppa del Mondo in finale, per la gioia anche del presidente Emmanuel Macron giunto in Qatar a sostenere i Bleus. Ma il Marocco esce a testa alta da un Mondiale che entrerà nella sua storia.

