Qatar 2022, Macron suona la carica ai Bleus con la Marsigliese – Il video

Il presidente francese Emmanuel Macron è volato in Qatar per assistere alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco. Il capo dell’Eliseo, ospite in tribuna d’onore all’Al Bayt Stadium di Al Khor, assieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha suonato la carica alla ai Bleus condividendo sui suoi canali social il video in cui intona l’inno nazionale assieme ai tifosi francesi presenti e ai giocatori in campo. La presenza di Macron in Qatar ha creato polemiche in Francia, per i dossier urgenti che l’inquilino dell’Eliseo ha lasciato sul tavolo, ma anche per la coincidenza con lo scandalo-corruzione che sta investendo le istituzioni europee. Ma già nei giorni scorsi, un consigliere presidenziale aveva ribadito che il viaggio di Macron non sarebbe stato cancellato: «Si tratta di sostenere i Blues in quello che sarà un momento importante nello sport francese e nell’amicizia franco-marocchina: è importante che il presidente sia presente per supportare i giocatori della Francia».

