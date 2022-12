Qatar 2022, Messi e Alvarez stendono la Croazia: l’Argentina è in finale

È l‘Argentina la prima finalista dei Mondiali in Qatar 2022. La Selección, trascinata dal fuoriclasse Leo Messi, ha liquidato in semifinale la Croazia con punteggio tondo: 3-0. Sfiderà nella finale di domenica 18 dicembre la vincente dell’altra semifinale in programma domani, 14 dicembre, tra Francia e Marocco. L’Argentina torna in finale ai Mondiali a otto anni di distanza da quella persa nel 2014 contro la Germania. L’ultima volta che alzò la Coppa del Mondo fu in Messico, nel 1986, quando era trascinata dal Pibe de Oro Diego Armando Maradona.

Il gioco nel primo tempo della semifinale è stato equilibrato sino ai primi 30 minuti di gioco, dopo i quali gli undici di Lionel Scaloni hanno premuto l’acceleratore e, in soli cinque minuti, hanno travolto i croati con due reti. Il primo gol è arrivato dopo il fallo in area del portiere croato Dominik Livaković sull’argentino Julián Álvarez. A tirare dal dischetto Leo Messi, che al 33′ gela il portiere croato su rigore e segna l’11esimo gol durante Mondiale per l’Albiceleste, staccando il primato di Batistuta e diventando il miglior marcatore dell’Argentina nella storia del torneo. Il secondo gol al 38′, pennellato dallo stesso Álvarez dopo un lungo contropiede in cui ha bucato la difesa dei croati. Nel secondo tempo, l’Argentina ha tenuto praticamente in piedi tutto il gioco. Al 69′, dopo un’azione travolgente di Messi, va nuovamente a segno il numero 9 dell’Albiceleste Alvarez, che porta il risultato sul 3 a 0 e, grazie anche alla sua doppietta personale, fa volare l’Argentina in finale.

