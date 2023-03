La Fifa toglie all’Indonesia i Mondiali di calcio Under 20: rifiutava di far scendere in campo Israele

Il Mondiale di calcio Under 20, in programma a maggio, cambia location a poche settimane dal fischio di inizio: la Fifa, infatti, ha deciso che non verrà più disputato in Indonesia. Il nuovo Paese ospitante non è stato ancora indicato. Chiarissima, invece, la motivazione che ha portato alla scelta dell’organo di governo del calcio mondiale: l’indisponibilità di Indonesia e Iraq, per motivi politici, a consentire la discesa in campo della squadra under 20 di Israele, che si è qualificata per il torneo. «A seguito dell’incontro tra il presidente Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l’Indonesia come Paese ospitante della Coppa del Mondo Fifa U-20 2023», ha reso noto l’istituzione.

