Il caso dei vigili di Taranto contro il corriere multato, le urla mentre lo bloccano a terra: «Aiutatemi» – Il video

È dovuta intervenire la polizia di Stato per riportare la calma oggi 14 marzo a Taranto, dopo che due vigili urbani hanno bloccato per terra un corriere e messo contro il muro perché si sarebbe rifiutato di fornire loro i propri documenti. Diversi passanti che hanno assistito alla scena hanno fatto dei video con gli smartphone, rapidamente diventati virali sui social. Il corriere avrebbe parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali, all’angolo tra via Oberdan e via Pupino nel capoluogo ionico. Gli agenti della polizia locale lo hanno multato, ma quando gli hanno chiesto un documento la situazione è rapidamente degenerata. Diverse persone che si sono avvicinate hanno cominciato a insultare i vigili, mentre l’uomo chiedeva aiuto urlando. Sul caso hanno chiesto chiarimenti i consiglieri comunali tarantini di opposizione Massimo Battista, Luigi Abbate e Francesco Battista, chiedendo spiegazioni al comandate dei vigili e al sindaco: «Abbiamo assistito indignati a dalle immagini pubblicate da liberi cittadini sui canali social, riguardanti una reazione fisica apparentemente violenta e sproporzionata posta in essere da alcuni vigili urbani nei confronti di un lavoratore. Crediamo che questo non sia il modo di controllare il territorio».

