Roma, trova le scale mobili della metro bloccate, turista disabile portata in braccio dai vigili per vedere il Colosseo

Sono dovuti intervenire due vigili urbani a Roma per portare in braccio per le scale una giovane turista americana affetta da Sla che voleva visitare il Colosseo. La 21enne che cammina con un deambulatore non era riuscita a scendere i gradini della stazione Colosseo sulla linea B, unica via possibile visto che da mesi le scale mobili sono ferme per mancata manutenzione. Quando si è vista in difficoltà, la ragazza ha chiesto aiuti ai due agenti della polizia municipale che a quel punto non avevano altre soluzioni se non quella di prenderla in braccio e portarla lungo le scale interne della metro. La ragazza, in vacanza da sola nella capitale, ha ringraziato i due vigili e ha proseguito la sua vacanza: «Immaginare di affrontare il giubileo in queste condizioni appare impresa ardua», ha commentato il segretario romano del sindacato Sulpi, Marco Milani.

