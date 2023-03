Vasco sfratta il Rimini: in caso di play-off la squadra non potrà giocare nello stadio di casa

I fan del Comandante finalmente hanno un obiettivo. Il prossimo concerto di Vasco Rossi sarà il 2 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini. I biglietti saranno a breve in vendita sulle maggiori piattaforme. E a quella romagnola seguiranno altre date, a Bologna, Salerno, Roma, e Palermo. Sulla riviera, però non tutti sono contenti del ritorno rocker di Zocca, che si esibirà in città per la prima volta dal 1996. Per assicurare il Romeo Neri a Vasco, infatti, l’amministrazione dovrà – temporaneamente – sfrattare dall’impianto sportivo il Rimini Football Club, che se dovesse approdare ai playoff di Serie C e arrivare in finale, si vedrebbe privato del proprio stadio di casa. Attualmente i romagnoli sono decimi in classifica, l’ultimo posto disponibile per accedere ai playoff che avranno inizio il 30 aprile. Poi in doppia sfida andata-ritorno le semifinali il 24 e il 28 maggio e la finale il 4 e l’11 giugno. E dopo aver giocato in trasferta, il Rimini potrebbe non poter godere dello stesso vantaggio degli avversari nel proprio stadio, circondato dai propri tifosi. L’impianto più vicino è quello di Ferrara, mentre quello più ospitale a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Il Comune, però, ha già deciso che tra il calcio e la musica sarà quest’ultima ad avere la meglio in ogni caso.

