Bob Dylan torna in Italia con 5 concerti: come farà a vietare video e foto con gli smartphone

I fan italiani di Bob Dylan dovranno accontentarsi dei propri ricordi per conservare qualcosa dei cinque concerti annunciati dal cantautore per la prossima estate in Italia. Il tour italiano per presentare l’album Rough and Rowdy Days, pubblicato nel 2020, partirà con una doppia data il 3 e 4 luglio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per passare poi al Lucca Summer festival il 6 luglio e il giorno dopo, il 7 luglio, all’Umbria Jazz. Dylan chiuderà a Roma i suoi concerti in Italia, dove mancava da cinque anni. Nella capitale si esibirà il 9 luglio nella Sala Saint Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Il premio Nobel Bob Dylan ha imposto che i suoi concerti siano “phone free show”: durante le esibizioni del cantautore saranno vietate foto, riprese e registrazioni audio senza nessuna possibilità di sfuggire alla regola. I telefonini, infatti, saranno tutti sigillati all’ingresso in una custodia.

