Zombie, “Barbie World” e meme sessuali: la propaganda russa pro Wagner in Africa – I video

Il recente botta e risposta sul tema immigrazione tra il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e il leader del gruppo terroristico russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ci porta ad analizzare quanto effettivamente i russi siano operativi nel destabilizzare e diffondere un pensiero di sostegno al Cremlino nel continente africano, soprattutto a danno dell’Occidente. La loro presenza fisica in Africa è ben nota e documentata, così come è possibile documentare l’opera di propaganda attraverso video e animazioni dove il gruppo terroristico russo viene dipinto come il salvatore dei popoli africani contro i “ratti” e “zombie” francesi.