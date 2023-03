Acilia, svolta nell’omicidio di Paolo Corelli, freddato davanti casa: arrestato il presunto killer 27enne

Il caso dell’omicidio di Paolo Corelli, 48enne ucciso in strada a Roma il 14 febbraio 2022, potrebbe essere arrivato a una svolta. I carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia hanno arrestato, su delega della Procura, un 27enne accusato di omicidio premeditato. Secondo quanto spiega il gip nell’ordinanza cautelare l’indagato avrebbe pianificato l’esecuzione per vendicarsi di un’aggressione subìta la sera precedente da Corelli per questioni legate a somme di denaro di cui quest’ultimo era debitore nei suoi confronti. Ora il 27enne dovrà rispondere di porto illegale di armi e di detenzione di documento falso. I carabinieri hanno arrestato anche una seconda persona accusata di estorsione. Secondo gli inquirenti avrebbe pianificato e poi attuato un’aggressione nei confronti di due persone allo scopo di reperire il denaro necessario all’autore dell’omicidio per fuggire all’estero e sottrarsi alla cattura. Il 27enne è stato bloccato nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino dopo essere tornato da Barcellona. Le indagini erano iniziate subito dopo l’uccisione del 48enne, freddato all’alba del giorno di San Valentino del 2022 appena uscito di casa, nel quartiere San Giorgio di Acilia. L’indagato lo avrebbe aspettato sotto casa per poi esplodergli contro tre colpi di revolver. Pochi giorni dopo l’omicidio, il presunto responsabile si è reso irreperibile, lasciando l’Italia con utilizzando un documento falso.

