La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base, nonostante i crac bancari e il rischio recessione

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha varato un ulteriore rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base. Il tasso sui depositi, dunque, aumenta al 3%, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 3,5% e al 3,75%. La decisione, alla vigilia, era stata messa in discussione per i fallimenti di alcune banche statunitensi e le turbolenze innescate dalla crisi di Credit Suisse. Alla fine, nello scontro tra falchi, ovvero chi propugna all’interno della Bce una politica aggressiva di rialzi per mitigare la crescita dell’inflazione, e le più caute colombe, che invece temono che l’aumento del costo del denaro possa deprimere la crescita, l’hanno spuntata i falchi. L’ipotesi di un rialzo di 25 punti base è stata scartata. Dall’altro lato dell’Oceano, invece, la prossima settimana è chiamata la Fed a decidere dei rialzi sul dollaro: la Banca centrale degli Stati Uniti dovrebbe moderare i suoi rialzi, portandoli a 25 punti base, contro le precedenti aspettative di un ritocco da 50 punti.

Le conseguenze della decisione

La Bce, nel comunicato che accompagna la decisione, non ha inserito nel comunicato alcun riferimento definito alle prossime mosse di politica monetaria. Piuttosto, sottolinea che l’inflazione resterà alta per troppo tempo. Il rifinanziamento al 3,5% raggiunge il suo massimo dal 2007. Il cambio euro dollaro scivola a 1,056 dopo l’annuncio, in calo dello 0,1%. Il Consiglio direttivo della Bce, inoltre, fa sapere che «segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro». Sottolinea che «il settore bancario dell’area dell’euro è dotato di buona capacità di tenuta, con solide posizioni di capitale e liquidità. In ogni caso – aggiunge – la Bce dispone di tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario dell’area dell’euro, qualora ve ne sia l’esigenza, e per preservare l’ordinata trasmissione della politica monetaria». la Borsa di Milano, intanto, accentua i ribassi dopo la scelta della Bce: l’indice Ftse Mib arretra dello 0,5%, mentre lo spread sale a 196 punti base. Riguardo alle previsioni, gli esperti della Bce si attendono che l’inflazione cresca al ritmo del 5,3% nel 2023, del 2,9% nel 2024 e del 2,1% nel 2025. Le proiezioni sul Pil dell’Eurozona, invece, lo vedono attestarsi all’1% nell’anno in corso e all’1,6% sia nel 2024 sia nel 2025.

