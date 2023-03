Tragedia a Trieste, padre uccide a coltellate il figlio disabile e tenta il suicidio

Tragedia a Trieste dove un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita. Da una prima ricostruzione – scrive il Piccolo online – l’uomo avrebbe colpito il figlio alla gola con un coltello, nel bagno della loro abitazione in via Foscolo 18, nel capoluogo friulano. Poi avrebbe cercato di togliersi la vita: non riuscendoci avrebbe quindi chiamato il 112, denunciando l’accaduto. L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 è avvenuto dopo le 17: l’uomo sarebbe stato trovato sul pianerottolo e portato all’ospedale di Cattinara con profonde ferite al polso e al collo, ma non è in pericolo di vita. Polizia, polizia scientifica e ambulanza sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’episodio.

