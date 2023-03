Il presidio della minoranza Cgil contro Giorgia Meloni a Rimini: «Non in nostro nome, Cutro strage di Stato» – Il video

Il gruppo di minoranza interna alla Cgil si trova in presidio davanti all’ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della premier Giorgia Meloni. La premier parlerà più tardi all’assise sindacale. I manifestanti mostrano alcuni striscioni «Meloni: non in nostro nome. Cutro: strage di Stato”. Per terra tanti peluche che poi, spiega la portavoce Eliana Como, «vogliamo portare in sala e mettere nelle prime file davanti al palco. Quando parlerà Meloni, usciremo in silenzio, forse intonando Bella ciao». Intanto la cantano nel piazzale davanti all’ingresso. Una quarantina i presenti al presidio.

