Ferrara, madre prende a schiaffi una 12enne fuori da scuola: aveva litigato con il figlio

La madre di un alunno ha afferrato per il collo una ragazzina di 12 anni, compagna di studi del figlio, e l’ha presa a schiaffi. È successo venerdì scorso di fronte a una scuola media di Ferrara e a far scattare l’ira della donna sarebbe stato il fatto che la 12enne in questione aveva litigato con il figlio. Personale Ata, alunni e insegnanti della scuola hanno assistito alla scena. La famiglia della vittima aggredita ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, il tutto è accaduto alle 8 del mattino, poco prima dell’ingresso a scuola. In quel momento la madre del bambino si è avvicinata alla compagna di classe del figlio e ha iniziato a colpirla al volto. La ragazza è rimasta sconvolta e portata dentro la scuola dal personale dell’istituto scolastico. La giovane, nonostante il grande spavento, non ha riportato ferite. A quel punto i docenti hanno chiamato i genitori per far venire a prendere la figlia e portarla al pronto soccorso, per alcuni accertamenti di sicurezza. Infine, si sono diretti in caserma e hanno denunciato quanto successo. I dissapori tra i due alunni, secondo quanto si apprende, erano già noti ai professori.

