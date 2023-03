Schlein, tutto in un giorno: in piazza contro le mafie, a suonare da Cattelan e in foto con la sua Paola – Il video

Il settimanale Diva e Donna pubblica oggi mercoledì 22 marzo in esclusiva alcune foto che ritraggono la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein con la sua fidanzata Paola. Le foto sono state scattate tra Livorno e Firenze. Nel servizio si afferma che Schlein è in compagnia di una donna «ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico». Mentre l’altra donna ha un cane al guinzaglio in alcuni scatti. Le due sono entrate separate in stazione a Firenze e hanno preso il treno per Bologna in vagoni diversi. «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta», aveva detto Schlein qualche tempo fa. Parlava proprio di Paola. Con la quale, secondo quanto racconta il Messaggero, sta anche cercando casa a Roma. Schlein ha intenzione di andare a vivere a Monteverde Vecchio. Lasciando l’appartamento che oggi condivide con Chiara Gribaudo, altra parlamentare Pd.

Intanto ieri sera la segretaria Pd è stata protagonista anche di un evento musicale. Al pianoforte ha suonato Imagine di John Lennon. Così si è conclusa l’intervista della segretaria del Pd, che ha partecipato alla trasmissione «Stasera c’è Cattelan su Rai2». Invitata dal conduttore a suonare il pianoforte, Schlein non si è sottratta e ha scelto «una canzone che ha sentito in piazza, oggi a Milano» alla manifestazione in occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia.

