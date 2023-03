La folle trovata per incassare il risarcimento: di corsa contro l’auto pur di farsi investire – Il video

Una truffa ai limiti delle possibilità umane. Letteralmente. L’ultima trovata che starebbero architettando a quanto pare alcuni delinquenti in cerca di soldi “facili” (si fa per dire) ha dell’incredibile. Ed è ora documentata da un video. Inquietante. La tecnica escogitata consiste nel buttarsi, tanto repentinamente quanto risolutamente, sotto un’auto in corsa per le strade della città. Il rischio di farsi molto, ma molto male, se non di rimetterci le penne è evidentemente altissimo. Ma chi ha il fegato di tentare una mossa del genere ha escogitato – pare – anche una tecnica per attutire l’inevitabile colpo: riempire lo zainetto portato sulle spalle di carta, o altro materiale adatto. Nulla che possa garantire che l’impatto non sia tremendo, se non letale. Obiettivo della folle scommessa: incassare i soldi del risarcimento da richiedere poi all’ignaro investitore. Ora la tecnica è stata però smascherata da un video (immagini sensibili) che ha fatto il giro del web: a riprendere la scena – secondo La Stampa – sono state le telecamere di sorveglianza di una farmacia di Milano. Per l’incredulità degli stessi testimoni oculari dell’episodio in questione, che nella rapidità di quanto accaduto s’erano convinti l’uomo fosse stato davvero investito. E invece aveva cercato di proposito l’impatto. Un bel gioco dura poco. Anzi, sarebbe meglio non iniziasse neppure.

Leggi anche: