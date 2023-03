Trovato morto il bimbo di 4 anni caduto nel fiume Adigetto in provincia di Rovigo

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di un bambino di 4 anni nel fiume Adigetto a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo. Del bimbo si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. I pompieri hanno individuato il corpo poco prima della mezzanotte, mentre in gommone perlustravano quel tratto del fiumo. Il cadavere galleggiava a circa 700 metri dal punto in cui stava giocando l’ultima volta che era stato visto vivo dai genitori. La dinamica dei fatti è ancora da accertare. Il bambino era andato con il padre a trovare alcuni parenti che vivono vicino all’argine del fiume.

In un attimo, anche se i grandi lo tenevano sotto controllo, è sparito. Il sospetto che fosse caduto nel fiume è arrivato subito. Le chiuse alzate e l’assenza di corrente hanno portato le ricerche a concentrarsi nel bacino tra Fratta Polesine e Villanova. Erano state avviate anche le perlustrazioni dall’alto, attraverso l’uso di droni. La famiglia del piccolo è di origine marocchine ed è conosciuta da anni in zona. A seguire le ricerche prima dell’epilogo anche il sindaco della cittadina Gilberto Desiati. L’allarme era stato dato verso le 19. Il padre aveva iniziato a cercarlo con un gruppo di parenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: