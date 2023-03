L’omaggio di Milano a “The Dark Side of the Moon”: la copertina dell’album in piazza Duomo

In occasione del 50esimo anniversario della pubblicazione di “The Dark Side of the Moon” Warner Music Italia con il patrocinio del Comune di Milano ha proiettato in piazza Duomo la copertina del disco. La copertina con il prisma e l’arcobaleno fu un’idea di Storm Thogerson, fotografo e realizzatore di tante opere per la band. Si rifà a un esperimento di Newton del 1676. TDSOTM è uscito in una nuova edizione celebrativa per il suo 50enario ieri, 23 marzo 2023.

Foto copertina da: Semplicemente Milano

