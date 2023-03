Usa, un tornado si abbatte sul Mississippi: almeno 23 morti e decine di feriti – I video

È di almeno 23 vittime e decine di feriti il bilancio provvisorio del tornado che ha colpito la scorsa notte alcune zone del Mississippi, negli Stati Uniti. I forti temporali e le raffiche di vento iniziate ieri hanno messo in allerta trenta milioni di persone. Al momento sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, in particolare in due città: Silver City e Rolling Fork. Quest’ultima è stata descritta da alcuni media americani come «completamente distrutta». Il tornado più violento ha colpito il Mississippi dopo le 20 ora locale – le 2 del mattino in Italia – muovendosi a circa 80 chilometri orari e abbattendo alberi e case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e la corrente elettrica è stata interrotta non solo in Mississippi ma anche in alcune contee in Alabama e Tennessee. Il governatore Tate Reeves ha detto di aver attivato tutti i servizi di supporto medico disponibili, mentre l’agenzia statale del Mississippi per la gestione delle emergenze ha confermato che il bilancio delle vittime e dei feriti è destinato a salire nelle prossime ore.

