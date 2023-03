Bullone nel panino alla mensa della scuola, si dimette il presidente di Milano Ristorazione: «È stato un colpo al cuore»

Si è dimesso ieri, sabato 25 marzo, il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo. Dietro il suo gesto c’è quel bullone trovato lo scorso 15 marzo da un alunno della scuola primaria Rinnovata Pizzigoni nel suo panino. Un episodio che ha convinto Notarangelo, alla guida dell’azienda da 4 anni, a lasciare la sua posizione. «Dopo quattro anni di grande impegno, quella vite nel panino è stata davvero un colpo al cuore. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio», ha scritto in una nota. Milano Ristorazione è un’azienda controllata al 99% dal comune di Milano e fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. Le responsabilità dell’episodio del bullone nel panino non sono ancora state accertate. Notarangelo, però, precisa di aver disposto «verifiche scrupolose». Il presidente dimissionario di Milano Ristorazione ha poi voluto rivolgere un messaggio allo studente coinvolto nello spiacevole episodio. «Caro bambino, ho due figli meravigliosi, ormai grandi, che hanno frequentato come te le scuole pubbliche di Milano e mangiato i pasti di Milano Ristorazione. Quando ho appreso del panino ho pensato a te e ho pensato a loro. Le responsabilità saranno accertate, ma quella vite nel tuo panino non doveva esserci», ha scritto Natarangelo in una nota.

Foto di copertina: IL GIORNO

Leggi anche: