Milano, pollo crudo servito nella stessa scuola del bullone nel panino: «Pericolo di contaminazione batteriologica»

Ancora problemi per Milano Ristorazione. A lanciare l’allarme è un genitore, commissario mensa dell’istituto comprensivo Stoppani del capoluogo meneghino – lo stesso del bullone nel panino che ha causato le dimissioni del presidente – che con una foto denuncia di essersi trovato nel piatto del pollo crudo. Prima di questo, altri casi erano stati oggetto di segnalazioni da parte degli studenti. «Il problema si era verificato con il pollo servito ai bambini che avevano fatto richiesta di una “dieta temporanea leggera”», spiega uno dei genitori. Per verificare, uno dei genitori volontari ha deciso andare a mangiare in mensa richiedendo lo stesso trattamento, lo scorso 15 marzo: «Il pollo che è stato servito era evidentemente crudo e lo si evinceva non solo dall’aspetto, ma anche dal fatto che la carne non si staccava dall’osso» racconta citato dal Corriere della Sera.

La risposta del servizio mensa

La foto scattata dal genitore è eloquente, la carne appare rosa e viscida, mentre da cotta tende al bianco ed è solitamente più asciutta. Ricevuta la segnalazione, Milano Ristorazione non ha esitato a intervenire, inviando uno dei referenti del centro di cottura Sammartini. Il giorno dopo tutti i pezzi di pollo erano cotti in maniera corretta. «Tuttavia, questi episodi non dovrebbero accadere neppure una volta: le carni crude comportano rischi batteriologici [il pollo crudo può essere facilmente veicolo di salmonella, ndr], non si parla di gusto o di bontà, ma di salute. La preoccupazione dei genitori su questo tema è alta», spiegano dalla commissione. Milano Ristorazione ha invitato i genitori della commissione a partecipare all’incontro della prossima riunione periodica, prevista per il prossimo 4 aprile, dove il tema potrà essere discusso più nel dettaglio.

