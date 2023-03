«Ho una bomba, datemi i soldi», ma non era vero. Panico in una banca in piazza Duomo a Milano

«Ho una bomba nello zaino, datemi i soldi», ma non aveva con sé nessun esplosivo. Protagonista del tentativo di rapina alla banca Cesare Ponti di piazza Duomo a Milano è un uomo di 65 anni che, dopo essere entrato nell’istituto di credito ha minacciato il direttore e un dipendente della banca, sostenendo di avere una bomba con sé. Mentre l’uomo minacciava i due dipendenti dell’istituto di credito nel tentativo di farsi consegnare i soldi in cassa, il direttore della filiale è riuscito a lanciare l’allarme e a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Radiomobile presenti in zona. Gli agenti sono entrati in banca e hanno bloccato l’uomo, scoprendo che non aveva nessun tipo di esplosivo con sé. Il 65enne, con precedenti per rapina, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina.

