Tragedia a Perugia, uccide la compagna strangolandola in casa e poi si toglie la vita impiccandosi in giardino

Prima uccide la moglie strangolandola in casa, poi si toglie la vita, impiccandosi in giardino. È accaduto a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. I corpi senza vita dei due coniugi sono stati rinvenuti nella serata di ieri dopo che una persona aveva visto quello dell’uomo. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna di poco meno di 60 anni in casa, sul letto. Mentre all’interno dell’abitazione dei due, secondo quanto scrive il Corriere dell’Umbria, le forze dell’ordine hanno trovato un biglietto in cui l’uomo ha confessato di aver ucciso la compagna. Secondo i primi accertamenti, quanto avvenuto – spiega l’Ansa – potrebbe risalire ai giorni scorsi. Inizialmente le indagini sono state a tutto campo ma poi i segni trovati sul collo di quest’ultima hanno indirizzato sulla pista dell’omicidio-suicidio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: