Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone

Momenti di caos e paura in piazza Sempione, nella zona Nord di Roma, a poca distanza dalla sede del III municipio Montesacro. La Polizia ha bloccato un suv Audi Q2, dove è stata trovata a bordo una pistola (rivelatasi successivamente una pistola soft air), e ha fermato quattro persone di nazionalità italiana, tra cui una donna. A bordo della vettura gli agenti della polizia hanno trovato uno zaino sospetto, con all’interno quello che sembrava essere un pacco bomba, facendo così scattare le misure per mettere in sicurezza le persone e la zona. Per consentire l’intervento in sicurezza degli artificieri, la piazza è stata chiusa dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, bloccando il traffico ed evacuando le persone da negozi ed edifici presenti in piazza. «La Polizia ha prima bloccato due autovetture. Dopo aver rinvenuto armi da fuoco, hanno arrestato le persone a bordo delle due auto e chiamato gli artificieri per la “probabile” presenza di un ordigno esplosivo. Traffico bloccato», ha scritto su Facebook il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Manuel Bartolomeo. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo, e così la piazza è stata riaperta al traffico e la situazione è tornata alla normalità. Le quattro persone che viaggiavano nell’auto sono state poi portate negli uffici del III distretto Fidene Serpentara di polizia. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: