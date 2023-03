Aguero ha un malore in diretta su Twitch: «Credo sia una mini aritmia». Poi tranquillizza i fan – I video

Un lungo silenzio, la mano sul cuore. «Credo di aver avuto una mini aritmia». Gli spettatori della diretta su Twitch con il fiato sospeso, il creator che gli chiede: «Ma in questo momento? Vuoi che andiamo da un medico?». E l’ex attaccante del Manchester City e poi del Barcellona, che ha dovuto ritrarsi dal calcio proprio per problemi cardiaci che lo hanno sorpreso sul campo , che sorridendo declina l’offerta: «Non è necessario, ho un chip e se fosse stato qualcosa di grave mi avrebbe avvertito con un segnale». Sergio Aguero, per i tifosi El Kun, stella del City per 10 anni e della nazionale Argentina, ha spaventato i fan durante una diretta sulla popolare piattaforma streaming quando si è improvvisamente fermato, portandosi la mano sul petto e rimanendo in silenzio per diversi secondi. Dopo aver tranquillizzato gli spettatori e aver parlato con i medici, ha però voluto fare un altro video: «Grazie per i vostri messaggi, ma non preoccupatevi, è stata una sciocchezza. Il medico mi ha visitato e mi ha detto che va tutto bene, non c’è nessun problema. State tranquilli, ci vediamo presto».

