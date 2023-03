Femminicidio a Terni, donna accoltellata in casa: fermato il compagno

La donna è morta nella sua abitazione di via del Crociere, in zona Borgo Rivo

Una lite, poi l’aggressione. Una donna è stata uccisa in casa a Terni, in Umbria, nella sua abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo, e il compagno è stato fermato dalla polizia. La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti che, con la squadra mobile e la scientifica, sono arrivati sul posto. Secondo quanto è emerso dalle prime informazioni raccolte, la donna sarebbe stata ferita a morte con un coltello o con un oggetto contundente. La Procura di Terni sta coordinando le indagini degli inquirenti. Secondo Il Messaggero, la vittima aveva 60 anni ed è stata colpita dal marito mentre era al telefono con il figlio, al quale avrebbe chiesto aiuto prima di morire: «Papà mi vuole uccidere». Ieri, 29 marzo, a Tuoro sul Trasimeno nel perugino si è compiuta un’altra tragedia domestica: un uomo ha ucciso la moglie strangolandola in casa prima di togliersi la vita impiccandosi in giardino.

