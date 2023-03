Abusi sessuali in classe sui bambini in un asilo a Milano: arrestato un maestro colto sul fatto

Sono almeno cinque le vittime del 35enne, che era stato già trasferito da un’altra scuola. Gli inquirenti non escludono che possano esserci stati altri casi nel precedente istituto in cui aveva lavorato l’uomo

È stato arrestato in flagranza per violenza sessuale su minori un maestro di un asilo a Milano accusato di aver abusato di quattro bambini di cinque anni. L’indagine sul 35enne è partita dopo le segnalazioni di alcune colleghe della scuola in cui era stato trasferito dopo aver lasciato un altro istituto. Ad aiutare gli inquirenti a incastrare l’uomo sono state le telecamere nascoste negli ambienti della scuola. Dalle immagini infatti è stato colto sul fatto e messo in arresto. Secondo i primi dettagli, l’uomo palpeggiava i bambini nelle parti intime, dove li toccava dopo aver abbassato loro i pantaloni mentre erano in classe. Azioni che hanno trovato riscontri nelle intercettazioni audio e video raccolte dagli inquirenti del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella affiancata dal pm Rosaria Stagnaro. L’indagine ora cercherà di risalire a tutti i bambini vittime degli abusi del maestro anche nella precedente scuola in cui aveva insegnato.

