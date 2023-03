«Papa Francesco uscirà domani dal Gemelli e presiederà i riti della Settimana Santa»: l’annuncio del Vaticano in attesa della decisione dei medici

«Papa Francesco uscirà domani dal Gemelli così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa». A dirlo è il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio, in una dichiarazione all’agenzia Adnkronos. La conferma arriva anche da quanto riferito da Re al Corriere: «Sì, questo è ciò che si prevede. Ho avuto occasione di parlare con il Papa ieri pomeriggio e si sente meglio. Si prevede che esca domani, sabato, e poi presieda tutte le celebrazioni, seduto sulla sedia a rotelle come è già accaduto in altre occasioni. Poi sarà l’ospedale a confermare, ma le previsioni sono queste». In attesa della decisione definitiva da parte dell’equipe medica del “Gemelli” di Roma, il cardinale spiega l’impegno previsto per il pontefice nelle celebrazioni di Pasqua in caso di dimissioni: l’espressione «presiedere» indica la presenza del Papa ai riti, mentre altri cardinali li celebrano, così come accade ai funerali di Benedetto XVI, quando fu lo stesso cardinale Giovanni Battista Re a guidare la celebrazione alla presenza di Papa Francesco, che invece lesse l’omelia. «Le condizioni del Papa sono in netto miglioramento», ha detto poche ore fa lo staff medico. Il pontefice era arrivato al “Gemelli” di Roma per alcuni problemi cardiorespiratori mercoledì 29 marzo. «Ha passato una seconda notte serena, le terapie proseguono», spiegano i medici, che tra poche ore potrebbero annunciare quanto anticipato dal Decano del Collegio cardinalizio. Riguardo alla diagnosi l’équipe ha spiegato come dai controlli clinici programmati al Santo Padre fosse stata riscontrata una bronchite su base infettiva «che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale». Nelle ultime ore è arrivata anche la decisione sul celebrante della Domenica delle Palme, il cardinale Leonardo Sandri, e della domenica di Pasqua, il cardinale Re.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: