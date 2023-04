L’Aquila, mamma si getta dal balcone con il figlio di 5 anni in braccio: lei muore, grave il bimbo

Tragedia a Celano, nel rione di Santa Maria in provincia dell’Aquila. Una mamma di 35 anni è precipitata dalla finestra di casa sua con in braccio il figlio di 5 anni. La donna è morta sul colpo, mentre il piccolo si è salvato. Non sono ancora certe le dinamiche di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni la madre si sarebbe gettata giù attorno alle 8 di questa mattina, 1 aprile. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 e un elicottero che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, dove è ricoverato in gravi condizioni. «Una tragedia. Aveva la stessa età di mia moglie, la conoscevo benissimo e anche i suoi genitori, siamo sconvolti», ha dichiarato il sindaco di Celano Settimio Santilli. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi sul posto nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

