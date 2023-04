Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le stelle? L’indiscrezione sulla prossima edizione: al suo posto Barbara D’Urso

Nella giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle su Rai1 potrebbe arrivare una clamorosa novità, con l’uscita di Selvaggia Lucarelli e l’arrivo di Barbara D’Urso. Secondo TvBlog, i rapporti tra la squadra che lavora al confezionamento del programma e Lucarelli non sarebbero più buoni da tempo, con diversi momenti di tensione emersi nell’ultima edizione, stemperati solo dalla diplomazia di Milly Carlucci. Gli altri nomi della giuria non sembrano in discussione, spiega Tvblog, a cominciare dalla presidente Carolyn Smith, fino ai tre componenti maschili: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nel caso in cui Lucarelli dovesse lasciare il suo posto, le indiscrezioni raccolte da TvBlog indicano l’arrivo da Mediaset di Barbara D’Urso, che lascerebbe così Cologno Monzese dalla prossima stagione. Il suo non è però l’unico nome possibile, visto che circolerebbero anche le voci sulla giornalista Francesca Fagnani, dopo il successo di Belve in prima serata, Nunzia De Girolamo, l’ex ministra al momento impegnata alla conduzione di Ciao Maschio su Rai1 e poi la vincitrice in carica, la giornalista Luisella Costamagna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: