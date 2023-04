Roma, prima si offrono di aiutarlo, poi occupano la sua casa e lo maltrattano: arrestati

«Se ci fai venire da te ti diamo una mano con le spese e non resti solo». Comincia così, con il classico racconto di una buona azione la vicenda che ha visto come protagonisti una coppia di cittadini italiani e un 51enne che abita all’Eur a Roma. La coppia era stata sfrattata da un appartamento al Torrino per morosità. E ha trovato un modo perfetto per risolvere il problema. Fino a che la polizia non ha arrestato D. M., racconta oggi Il Messaggero, con l’accusa di lesioni, maltrattamenti ed estorsione. La storia comincia quando il 51enne perde la madre e rimane solo in un appartamento. A quel punto la coppia gli offre di entrare nell’immobile di proprietà di un ente dove lui vive. Poi finisce maltrattato e ridotto in schiavitù. Tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale e ricevere prognosi di una ventina di giorni. L’uomo dice che si è ferito a causa di incidenti domestici. Ma la polizia vuole vederci chiaro. Cominciano le indagini. E alcune telecamere vengono installate nella casa. Documentano i soprusi. A ogni lamentela del padrone di casa scattano gli insulti e a volte anche gli schiaffi. Nessuno dei due occupanti contribuisce alle spese dell’appartamento. Anzi, mandano lui a fare (e a pagare) la spesa: «Adesso comandiamo noi qui». Finché non arriva la polizia. L’uomo finisce agli arresti perché ha dei precedenti. E la polizia riconsegna le chiavi dell’appartamento alla vittima.

