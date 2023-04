Aurora Ramazzotti, stop ai social dopo il parto: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo»

L’annuncio sui social con una foto della mano del piccolo Cesare: «Sto recuperando, grazie per i pensieri»

A pochi giorni dalla nascita di Cesare Cerza, Aurora Ramazzotti racconta su Instagram del suo stato d’animo dopo il parto del 30 marzo scorso e delle sue condizioni fisiche, ringraziando fan e amici per i tanti messaggi che ha ricevuto finora: «Sto recuperando – scrive la neomamma 26enne – Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta». Ad accompagnare il messaggio c’è una foto della manina del piccolo Cesare. Proprio con uno scatto simile, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, aveva annunciato nei giorni scorsi l’arrivo del bimbo, dato alla luce in una clinica svizzera a Sorengo. Qui – oltre ad essere nata la stessa Aurora – alcuni mesi fa la nonna Hunziker era stata immortalata dai fotografi, lasciando intuire qualcosa. L’arrivo di Cesare ha portato i genitori della 26enne al settimo cielo, che hanno definito quel 30 marzo il giorno più bella della loro vita. Ma ora, dopo la fatica del travaglio e l’esplosione di gioia, Aurora Ramazzotti ha bisogno di prendersi un po’ di pausa, anche dai fan che la stanno riempiendo di messaggi: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo».

AURORA RAMAZZOTTI / Stories Instagram, 2 aprile 2023

