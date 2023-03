Aurora Ramazzotti diventa mamma: è nato Cesare. La gioia della nonna Michelle Hunziker: «Il giorno più bello della mia vita» – La foto

È nato Cesare. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del loro primo figlio. Ad annunciarlo è stata la neo mamma su Instagram con due foto. La prima ritrae la mano del bimbo accanto a quella del padre, mentre la seconda è uno scatto con un bacio tra i due genitori. «BFFs», scrive in modo telegrafico Aurora. Ovvero migliori amici per sempre. Poco dopo la nonna Michelle Hunziker ha ripreso il post e ha commentato: «E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare». Al settimo cielo è anche Sara, la migliore amica di Aurora, figlia di Pino Daniele che ha permesso la conoscenza tra Ramazzotti e Cerza. «I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto», ha commentato. I nonni, Michelle ed Eros, avevano raccontato la loro emozione per il bimbo in arrivo già a febbraio durante una puntata di Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Hunziker.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: