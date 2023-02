Il duetto di “nonno” Eros Ramazzotti con la figlia Aurora: «Temevo il giudizio della gente nei tuoi confronti» – Il video

«Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e lui ha reagito svenendo». Così Aurora Ramazzotti ha ricordato il momento in cui ha annunciato a suo padre Eros di essere incinta. E lo fa in una reunion familiare avvenuta nella prima puntata della seconda edizione Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Hunziker. Sul palco ha invitato, infatti, l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora che hanno duettato sulle note di Lucio Battisti con Il tempo di morire. Michelle in disparte era visibilmente commossa. «Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti aspetto un bambino», ha poi detto scherzando la 26enne. «Sei una forza della natura, una roccia, io di questo sono davvero orgoglioso di te», ha risposto il padre. Che la giovane donna sia in dolce attesa è cosa risaputa e visibile. D’altronde, sul palco della madre è entrata con il suo pancione ben in evidenza. Poi la famiglia si è lasciata andare in alcuni ricordi, ponendo l’accento sulla reazione emotiva (e fisica) di Eros che alla t-shirt «Nonno loading», ovvero nonno in caricamento, è crollato a terra. Ma lui ci scherza: «Non capivo l’inglese…». Poi la figlia ci ha tenuto ad approfondire un aspetto del rapporto con il padre: il suo essere protettivo. «Con me sei sempre stato molto protettivo rispetto all’idea che potessi fare musica. Cosa ti preoccupava?», chiede Aurora. «l giudizio della gente, perché provare a cantare ti avrebbe messa sicuramente a paragone con tuo padre». E lei conclude: «Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri, ma in realtà la cosa riguardava solo te».

