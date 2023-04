Aurora Ramazzotti, la pausa dai social dura poco: primo selfie col piccolo Cesare. Il prima e dopo il parto – La foto

È durata poco la pausa dai social di Aurora Ramazzotti. A dieci giorni dalla nascita del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza, la neomamma è tornata su Instagram. «Il corpo è magico», ha scritto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pubblicando due selfie: uno che ritrae il pancione pochi giorni prima del parto e l’altro in cui tiene in braccio il piccolo Cesare. «Questo è l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro», commenta Aurora accanto alla prima foto, quella con il pancione. Quando è nato Cesare, Ramazzotti aveva annunciato di volersi prendere una piccola pausa dai social: «Torno non appena avrò capito bene quello che è successo. Sto assaporando questo vento di nuova vita». A poco più di una settimana dal parto, però, pare che la 26enne non abbia resistito. E per rompere il (breve) silenzio social, ha scelto proprio una foto insieme al nuovo arrivato Cesare.

Il prima e dopo

INSTAGRAM | Aurora Ramazzotti prima del parto

INSTAGRAM | Aurora Ramazzotti 10 giorni dopo il parto

