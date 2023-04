La figlia di Mina balla coi lupi, l’incontro emozionante di Benedetta Mazzini al Wolf Lodge – Il video

Così come Mina ama la musica, sua figlia Benedetta Mazzini sembra amare i viaggi e l’avventura: lo testimonia l’ultimo video caricato sul suo profilo Instagram, @therealbenedettamazzini. L’influencer non solo va incontro senza paura a un enorme lupo, ma lo coccola come fosse un cane domestico, lasciandoli anche leccare la sua faccia. È lei poi a raccontare i dettagli di quell’incredibile incontro, avvenuto al Wolf Lodge, il parco faunistico più a nord del mondo: «Situato molto più a nord del circolo polare artico in Norvegia, è circondato da natura incontaminata che si estende a perdita d’occhio. Qui i vostri sogni diventeranno realtà incontrando un branco di lupi semi abituati all’essere umano». «La maniera – prosegue – più intensa ed emozionante per conoscere questi meravigliosi e nobili animali ed imparare e capire a quali pericoli sono sottoposti per via del conflitto uomo/animale, specialmente in Norvegia e in Scandinavia».

In calce, menziona Ultimate Places, impresa da lei fondata insieme a Nicos Contos che «progetta e realizza itinerari di viaggio adatti alle richieste, ma soprattutto ai sogni, di ogni cliente, ed è specializzata nel personalizzare ogni esperienza». Benedetta è così riuscita a far fruttare la sua curiosità nei confronti del mondo, che già in precedenza l’aveva portata a realizzare reportage per con National Geographic e Vanity Fair. La sua personalità, in ogni caso, è eclettica e non riducibile a un solo talento. Classe 1971, ha esordito come modella quando aveva 18 anni, ha recitato al teatro e al cinema (apparendo per esempio ne Il ciclone di Pieraccioni), condotto programmi musicali e partecipato a X Factor nella veste di opinionista nell’edizione 2009 e 2010.

